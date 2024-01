Virtus, Occhiuzzi: “Crollati dopo il 2-0, ma ci manca un rigore”

Al termine del match perso per 3-0 in casa del Picerno, l’allenatore della Virtus Francavilla Roberto Occhiuzzi ha parlato così ai nostri microfoni: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, al netto del gol, creando diverse occasioni che non siamo però riusciti a sfruttare. Nel secondo tempo, per quanto non mi piacciano gli alibi, va detto che c’era un evidente rigore per noi. Gli errori così come li commettiamo noi li commettono anche gli arbitri e ci può stare, ma è stato davvero sbagliato non fischiare quel contatto. Dopo il 2-0 la squadra si è lasciata prendere dallo sconforto ed è esattamente ciò che non deve accadere se vogliamo rialzarci da questa situazione. Abbiamo delle certezze, ma anche delle cose su cui lavorare. Adesso voglio lavorare sull’aspetto mentale di questi ragazzi, già da domani. Accardi? Lo valuteremo nelle prossime ore, temo ne avrà per un po’. Dispiace per i tifosi che giustamente pretendevano qualcosa in più, ma io non sono affatto sfiduciato”.

