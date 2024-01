Picerno, Longo: “Vittoria meritata. La classifica? Non si guarda”

Al termine del match vinto contro la Virtus Francavilla, l’allenatore del Picerno Emilio Longo ha commentato così il ritrovato successo ai nostri microfoni: “L’approccio è stato dei migliori. Nei primi venti minuti abbiamo fatto più che bene, legittimando la lettura degli spazi come avevo chiesto. Poi abbiamo fisiologicamente concesso qualcosa alla Virtus che sotto di un gol non poteva non spingere, ma siamo stati bravi a soffrire. Nella ripresa siamo stati tatticamente ancora più bravi, trovando altri due gol ma avremmo potuto segnarne ancora. Sono felice e soddisfatto di questi ragazzi. La classifica? Non si guarda, il rischio è quello di distrarsi”.

