Foggia-Taranto 1-2, Kanoute rovina l’esordio di Coletti

Il Taranto fa suo il derby contro il Foggia ed espugna uno Zaccheria rimasto a porte chiuse per la circostanza con il punteggio di 1-2: una doppietta di Kanoute rovina l’esordio di Coletti sulla panchina rossonera e consente a Capuano di portare a casa il primo successo in carriera in terra foggiana. Gli ionici si issano a quota 36 punti consolidando la loro quinta posizione in classifica, i satanelli invece restano ai margini della zona playoff a quota 25.

Coletti opta per Embalo al fianco di Schenetti e Tonin in attacco lasciando in panchina Peralta e Garattoni, Capuano replica con un 3-4-3 nel quale i riferimenti offensivi sono Kanoute, Fabbro e Bifulco. In cronaca. La prima mezzora è tutta di marca ospite. Al minuto 4 Kanoute va via bene sulla destra e mette al centro un cioccolatino per Bifulco che con la testa da due passi spedisce clamorosamente a lato. Trascorre qualche secondo, però, e ai padroni di casa va meno bene: palla ingenua persa in uscita, ne approfitta lo stesso Kanoute che recupera palla al limite dell’area e insacca a tu per tu con Nobile. E’ la rete che porta avanti gli ionici che non si fermano e continuano a macinare calcio. Inevitabile, al minuto 29, arriva a quel punto il raddoppio: protagonista ancora una volta Kanoute, abile a pescare il jolly a porta praticamente sguarnita dopo una respinta corta di Nobile su conclusione dal limite di Bifulco. 0-2 e padroni di casa che a quel punto hanno un moto d’orgoglio, moto d’orgoglio che si traduce nel gol che accorcia le distanze: i rossoneri ripartono in contropiede con Tonin che, lanciato in profondità, si beve un avversario con una finta e calcia debolmente addosso a Vannucchi; sulla respinta di quest’ultimo il primo ad arrivare è lo stesso Tonin che a quel punto non può sbagliare. E’ il minuto 35 e la contesa si riapre, a tal punto che sei minuti dopo per poco i satanelli non la riportano in parità: calcio di punizione pericolosissimo di Schenetti con la sfera che non si abbassa a sufficienza ma che colpisce comunque la parte alta della traversa.

Nella ripresa i ragazzi di Coletti ci provano ma fanno fatica a rendersi pericolosi dalle parti di Vannucchi. E così in realtà l’occasione più degna di nota la costruiscono i rossoblù, con Mastromonaco che al minuto 57 raccoglie un pallone allontanato dalla difesa foggiana e dal limite strozza troppo il suo destro. Dall’altra parte da segnalare una conclusione imprecisa dalla distanza di Marino al minuto 79, un destro debole di Schenetti dall’interno dell’area dopo un’azione confusa al minuto 88 e tanti cross potenzialmente fatali che esaltano la rocciosità difensiva della squadra di Capuano. Il tutto, prima dell’ultimissima chance, capitata sul mancino di Romano al minuto 89: pallone di poco alto sopra la traversa dopo una soluzione potente dal limite. Termina così dopo cinque minuti di recupero, la festa è tutta di marca rossoblù.

⏱️ 90’ Cinque minuti di recupero.

🟥⬛️ 89’ Ammonito 🟨 Fiorini per gioco falloso.

🟥🟦 89’ Ghiotta occasione per il Taranto. Errore di Martini in mezzo al campo, Romano si invola, ma il suo sinistro non inquadra la porta di Nobile.

🟥⬛️ 88’ Zampata improvvisa in area di Rizzo, Vannucchi blocca a terra.

🟥⬛️ 85’ SOSTITUZIONE 🔄 Ultimo cambio per il Foggia: l’ex Riccardi per Marino.

🟥🟦 81’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto Fiorani prende il posto di Fabbro.

🟥⬛️ 79’ Destro dalla lunga distanza di Marino, alto sulla traversa.

🟥🟦 70’ Ammonito 🟨 Fabbro per gioco falloso.

🟥⬛️ 69’ SOSTITUZIONE 🔄 Due cambi anche per il Foggia: finisce la partita di Vezzoni e Salines, comincia quella di Beretta e Garattoni.

🟥🟦 66’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio per il Taranto: Zonta e Orlando prendono il posto di Calvano e Bifulco.

🟥⬛️ 60’ Il Foggia spinge alla ricerca del pareggio. Salines è imprendibile sulla destra, ma il suo insidioso tiro-cross, l’ennesimo, viene allontanato da Vannucchi, sempre attento.

🟥⬛️ 58’ SOSTITUZIONE 🔄 primo cambio per il Foggia: Peralta prende il posto di Embalo.

🟥🟦 57’ Micidiale ripartenza del Taranto, ma Mastromonaco, tutto solo e da buona posizione, non inquadra la porta graziando il Foggia.

🟥⬛️ 55’ Il Foggia chiede un rigore per un presunto fallo di mano di Enrici su cross di Salines, ma il tocco non c’è stato: ha visto bene Del Rio.

🟥🟦 49’ Ammonito 🟨 Mastromonaco per gioco falloso.

⏱️ 46’ Si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+2’ Si è chiusa la prima frazione: il Taranto ha dominato per 35 minuti, ma dopo la rete di Tonin il Foggia ha preso coraggio. Al riposo con i rossoblu in vantaggio grazie alla doppietta di Kanoute

🟥⬛️ 44‘ Il Foggia spinge: Cross dalla destra di Schenetti per la testa di Salines, che tutto solo colpisce di testa nel cuore dell’area, ma non riesce a superare Vannucchi che blocca.

🟥⬛️ 41’ Punizione a giro dal limite di Schenetti, palla sull’esterno della rete.

🟥🟦 40’ SOSTITUZIONE 🔄 cambio forzato per Capuano: fuori Ferrara, infortunato, dentro Panico.

🟥⬛️ 36’ GOL DEL FOGGIA: ⚽️ Tonin! Taranto scoperto in difesa, Tonin si invola tuto solo: la prima conclusione è respinta da Vannucchi, ma sulla ribattuta riesce ad accorciare le distanze.

🟥🟦 29’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Kanoute! Rasoiata di Bifulco dal limite, Nobile non trattiene e sulla ribattuta Kanoute deposita in rete per il raddoppio. Ottava rete stagionale per Kanoute.

🟥🟦 19’ Ammonito 🟨 Ferrara per gioco falloso.

🟥🟦 4’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Kanoute! Il 77 rossoblu approfitta di una errata giocata della difesa foggiana per infilare Nobile con il sinistro. Settima rete stagionale per Kanoute.

🟥🟦 3’ Bifulco si divora il vantaggio: perfetto cross di Kanoute dalla destra, colpo di testa del numero 14 che tutto solo manda incredibilmente a lato.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥⬛️ FOGGIA-🟥🟦 TARANTO 1-2

⚽️ RETI: 4’ Kanoute (T), 29’ Kanoute (T), 36‘ Tonin (F)

🟥⬛️ FOGGIA 343: Nobile, Rizzo, Fiorini, Carillo; Salines (69’ Garattoni), Martini, Marino (85’ Riccardi), Vezzoni (69’ Beretta); Embalo (58’ Peralta), Tonin, Schenetti. Panchina: Cucchietti, De Simone, Castaldi, Vacca, Pazienza, Antonacci, Agnelli, Papazov, Rossi, Idrissou, Brancato. All. Coletti.

🟥🟦 TARANTO 343: Vannucchi; Luciani, Antonini, Enrici; Mastromonaco, Romano, Calvano (66’ Zonta), Ferrara (40’ Panico); Bifulco (66’ Orlando), Fabbro (81’ Fiorani), Kanoute. Panchina: Loliva, Costantino, Riggio, Kondaj, Hysaj, Papaserio, Capone. All. Capuano.

🟡 ARBITRO: Michele Delrio di Reggio Emilia. Assistenti: Amedeo Fine di Battipaglia e Giorgio Ravera di Lodi. Quarto ufficiale: Lucio Felice Angelillo di Nola.

🟨 AMMONITI: Ferrara, Mastromonaco, Fabbro (T); Fiorini (F).

📌 NOTE: Gara a porte chiuse per decisione del prefetto di Foggia. Recuperi: 1’/5’. Angoli 5-1

