Serie C | Monopoli, Taurino: “Nel primo tempo troppo contratti, nella ripresa potevamo fare molto di più sui gol subiti”.

L’allenatore del Monopoli Roberto Taurino commenta così la sconfitta della sua squadra contro la vicecapolista Casertana: “Nel primo tempo siamo stati contratti. Non m’aspettavo di soffrire così tanto, siamo stati poco lucidi soprattutto nella gestione palla. Siamo stati frettolosi e non ci siamo dati il tempo di giocata per poi guadagnare campo, siamo stati fallosi tecnicamente e nella riconquista si poteva uscire molto meglio. Abbiamo sbagliato subito le prime giocate e quelle volte che siamo venuti via ci siamo intestarditi con la giocata individuale. Abbiamo avuto poco coraggio nel primo tempo, non abbiamo mai lasciato le briglie quando avevamo la palla tra i piedi. Nel secondo tempo lo abbiamo fatto meglio sistemando qualche movimento. Il dispiacere più grosso è stato che nel momento in cui avevamo sistemato alcune situazioni abbiamo preso due gol evitabili: il primo è stato un cross, sul secondo eravamo in superiorità numerica e si poteva fare molto di più”.

