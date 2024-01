Il Picerno strapazza la Virtus Francavilla: in Basilicata finisce 3-0

Il Picerno strapazza la Virtus Francavilla e si aggiudica il derby apulo-lucano della prima giornata di ritorno. Mister Occhiuzzi getta subito in mischia due nuovi arrivati schierando Gasbarro in difesa ed Ingrosso sulla fascia sinistra. Mister Longo preferisce l’ex Maiorino a Santarcangelo come sotto punta, ed in porta il più giovane Summa. I lucani passano in vantaggio già dopo 7 minuti, proprio con Maiorino, che di testa insacca alle spalle di Forte su traversone di Ceccarelli. Al 18’ risponde la Virtus con Artistico, che a sua volta di testa impegna Summa. Al 21’ i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Murano, che sfrutta un errore di Gasbarro ma a tu per tu si lascia ipnotizzare da Forte. Al 24’ Biondi ci prova dalla distanza e Summa toglie la sfera dall’incrocio concedendo un corner. Proprio sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina al 38’ Monteagudo, pescato da Di Marco, spara alto di poco. In pieno recupero Polidori ciabatta con il mancino e non preoccupa l’estremo difensore avversario. Si va negli spogliatoi con il minimo scarto in favore della Leonessa. Ad inizio ripresa la Virtus prova subito a rendersi pericolosa con Ingrosso che calcia al volo con il mancino ma senza trovare lo specchio. Al 52’ Ceccarelli calcia con il sinistro ma trova i guantoni di Forte. Cinque minuti più tardi Polidori pescato da Ingrosso di testa non impensierisce Summa. Sul capovolgimento di fronte Pagliai calcia trovando la respinta di Forte, poi la conclusione di Esposito sbatte sulla traversa. Il gol è nell’aria e arriva al 59’: Murano innescato da Gallo va a tu per tu con Forte e non sbaglia, siglando il raddoppio. Al 61’ Carella tenta l’incursione in area ma in scivolata Gilli salva tutto. La gara termina quando al minuto 81 una incomprensione fra Monteagudo e Forte permette ad Esposito di segnare il gol più facile della sua vita, chiudendo la contesa sul 3-0. Torna a vincere dopo tre turni il Picerno, terzo ko consecutivo per la Virtus Francavilla.

