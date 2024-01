L’era Taurino comincia con una sconfitta: Curcio sul finale punisce il Monopoli

Un gol di Curcio a 7’ dal termine condanna il Monopoli alla prima sconfitta della gestione Taurino contro una Casertana che ha mostrato il piglio della seconda della classe e ha raccolto il dodicesimo risultato utile consecutivo. In cronaca: Monopoli con il 3-4-2-1: Cristallo fa il terzo di difesa a destra, subito titolare Barlocco a sinistra, D’Agostino e Starita a ridosso di Spalluto. Nella Casertana out Montalto all’ultimo minuto. Dentro Taurino a destra e Curcio falso nueve. Gli ospiti tengono in mano il pallino del gioco nella prima parte del primo tempo ma non crea apprensioni a Perina fino al minuto 31 quando Tavernelli prova a sorprenderlo dai 25 metri. L’estremo difensore del Monopoli si rifugia in angolo. Lo stesso Perina è miracoloso al 34’ quando ferma a tu per tu Tavernelli pescato a pochi passi dalla porta. Ancora Casertana pericolosa al minuto 8 della ripresa: al termine di un’azione insistita Damian sbaglia la mira dall’area piccola. Ancora Perina protagonista all’11’: il portiere del Monopoli si distende e deviare in tuffo una conclusione di Taurino. In tre minuti si accende la partita: al 19’ il neoentrato Casoli trova il vantaggio con un beffardo traversone che attraversa tutta l’area di rigore e va a finire in fondo alla rete, al 22’ il Monopoli trova il pari con un colpo di testa di Cristallo, bravissimo a inserirsi di testa su un calcio di punizione battuto da Borello. Monopoli vicinissimo al gol al 31’: traversone basso di Starita e Soprano nel tentativo di anticipare De Paoli colpisce il palo. Ritrova il vantaggio la sqaudra di Cangelosi a 6’ dal termine: break sulla trequarti, tacco di Tavernelli per Curcio che dal limite dell’area batte con un tiro a giro Perina. Finisce dopo 5’ di recupero: Casertana seconda a quota 38, il Monopoli resta in zona playout e attende la sfida salvezza con il Monterosi del prossimo weekend.

MONOPOLI – CASERTANA 1-2

Reti: 22’st Cristallo(M); 19’st Casoli, 38’st Curcio(C)



S.S. MONOPOLI 1966 (3-4-2-1): Perina; Cristallo, Fazio, Ferrini; Viteritti, Vassallo(40’st Riccardi), De Risio(11’st Iaccarino), Barlocco(28’st Di Benedetto); Starita, D’Agostino(11’st Borello); Spalluto(28’st De Paoli).

All.: Taurino.

A disp.: Alloj, Botis; Cargnelutti, Bizzotto, Simone, Hamlili, Mazzotta, De Palo.

CASERATANA F.C. (4-3-3): Venturi; Calapai, Soprano, Sciacca, Anastasio; Damian, Proietti, Toscano(14’st Casoli); Taurino(14’st Carretta), Tavernelli, Curcio(40’st Bacchetti).

All.: Cangelosi.

A disp.: Marfella, Ploskonos, Matese, Paglino, Turchetta, Montalto, Cadili.

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira della sezione di Pordenone. Assistenti: Fabio Catani della sezione di Fermo e Federico Linari della sezione di Firenze. Quarto ufficiale: Gabriele Totaro della sezione di Lecce.

Ammoniti: Vassallo, Di Benedetto(M); Curcio(C). Espulsi: –(M).



Note: Recupero 0’ p.t., 5’ s.t.; angoli 1-9. Divisa biancoverde per il Monopoli, rossoblu per la Casertana. Spettatori 1862 di cui 1356 abbonati e 134 ospiti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp