FRANCAVILLA F.NA – Alberto Villa, tecnico della Virtus Francavilla, ha parlato così alla vigilia contro il Monterosi: “La loro è una squadra che ha trovato una quadratura, dall’arrivo di Taurino hanno avuto tutte partite giocate fino all’ultimo secondo a prescindere da quello che può dire la classifica. Possono giocare con diversi sistemi di gioco, hanno elementi importanti. Ha organizzazione e Roberto ha dato un’identità ben precisa”.

È la partita più importante per Villa? Il tecnico risponde così: “Non è la partita più importante, sono tutte fondamentali: andiamo a incontrarla in un momento di difficoltà in termini di risultati, ma non di prestazioni”. Sfida nella sfida con Taurino: “Dire che è un fratello è dire poco, abbiamo passato cinque anni bellissimi insieme. Abbiamo vinto sempre, al mare abbiamo la casa vicino e ci vediamo tutti i giorni. Saremo avversari ma solo per 90’”.

I punti valgono più delle prestazioni ora: “Dalle prestazioni vengono i risultati, però ci sono stati errori individuali e su quello ci siamo scervellati per capire la motivazione, anche come allenare questa cosa. Abbiamo parlato con i giocatori, la prestazione con la Casertana è stata la migliore da quando sono qui. Dobbiamo portare a casa punti, ce lo meritiamo, stiamo lavorando la massimo e abbiamo parlato poco, lavorato tanto: un mese fa non eravamo fenomeni, oggi non siamo brocchi. Dobbiamo ritrovare la compattezza che avevamo prima”.

Sull’attacco: “È vero che non abbiamo un attaccante da 20 gol come nella passata stagione era Patierno, ma ne abbiamo due che possono arrivare in doppia cifra come Polidori e Artistico. Mi stupisce solo come Patierno lo scorso anno, con 20 gol, sia arrivato con la squadra solo a 40 punti…”.

