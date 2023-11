Calcio C/F: Molfetta, la corsa verso la salvezza riprende da Napoli

Dopo Palermo, la Molfetta Calcio Femminile sarà impegnata in un’altra trasferta, questa volta in terra campana. Domenica 19 novembre, alle 14.30, le ragazze di Vincenzo Petruzzella scenderanno in campo contro l’Independent al Complesso Sportivo Kennedy di Napoli.

L’imperativo è quello di far punti per muovere la classifica e cancellare le tre sconfitte consecutive che pesano come macigni. Quello zero nella casella dei punti nelle partite lontane dal Paolo Poli inizia a essere un problema a cui porre rimedio da subito. Cuore e anima sono due elementi insiti nel gruppo biancorosso, che lotta non solo contro l’avversario, ma anche contro le avversità causate prevalentemente dagli infortuni che in questa stagione stanno interessando diversi elementi della rosa.

Quella di domenica sarà una formazione di emergenza con la sicura assenza di Carla Carlucci, i cui tempi di recupero dipenderanno dall’esito degli esami strumentali che verranno effettuati nei prossimi giorni. Lo staff tecnico sta provando a recuperare in extremis Vittoria Rotondo e Alessia Cantatore, da cui possono dipendere le scelte sull’undici iniziale. Non sarà delle convocate Angela Di Grumo, fermata dal giudice sportivo.

L’ambiente è unito e fa quadrato intorno con l’obiettivo comune di tornare a far punti. Dall’altra parte la squadra napoletana che sinora in casa non ha brillato: due vittorie con Crotone e Castrolibero, mentre è finita a reti bianche il match con il Lecce. Nel bilancio casalingo vanno aggiunte le sconfitte con Trastevere e Montespaccato, che hanno violato lo stadio delle “pantere”. A guidare l’Independent c’è l’attaccante Stephanie Galluccio con tantissimi gol sulle sue spalle, reduce da diverse stagioni con la maglia verde-azzurro dopo aver indossato anche quelle di Pomigliano, Chieti e Virtus Partenope.

Le biancorosse non si faranno impressionare dai grandi nomi perché le gare si giocano fino al triplice fischio e cercheranno di portare a casa un risultato positivo per poter continuare la corsa verso la salvezza diretta, senza guardare troppo la classifica.

Tra le “veterane” del gruppo della Molfetta Calcio Femminile c’è Arianna Cimadomo, che, in vista della prossima partita con l’Independent, ha provato a suonare la carica. «La partita di domenica, come ogni match di questo campionato, sarà sicuramente impegnativa visto che ci scontreremo con una squadra che sta facendo molto bene, che conosce la categoria ed è in una posizione discreta in classifica – spiega -. Inoltre, il periodo che stiamo attraversando non è dei migliori in quanto veniamo da diverse sconfitte non sempre meritate. Purtroppo ci sono anche assenze fondamentali per infortuni o squalifiche, ma questo non deve essere un alibi e non deve demoralizzarci, anzi deve essere un input per dare tutto fino al novantesimo e sacrificarsi per la squadra. Abbiamo lavorato molto bene in questa settimana, perciò ci aspettiamo un risultato positivo e speriamo di riuscire a guadagnare i primi punti fuori casa in modo tale anche da uscire dalla zona playout”, conclude la centrocampista biancorossa.

La direzione della gara è stata affidata a Francesco Ercole di Latina, che non ha precedenti in questa stagione con le due squadre anche se al suo attivo ha una partita diretta in questo girone di Serie C, il derby campano Salernitana-Vis Mediterraneo con la vittoria esterna della capolista per 3-0. Collaboreranno Pier Federico Poto di Battipaglia e Saverio Falco della sezione di Nola.

