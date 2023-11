Monopoli, testa al Benevento: Tomei punta sugli under, Spalluto dal 1′?

Il Monopoli di mister Tomei va a caccia di continuità. Messi alle spalle l’affermazione esterna sul campo della Turris e più in generale il filotto di cinque risultati utili consecutivi che hanno tirato fuori la formazione biancoverde dalla zona più calda della graduatoria, per il Gabbiano è tempo di tornare in campo tra le mura amiche dello stadio Veneziani. Avversario proibitivo il Benevento di Andreoletti, secondo della classe con 26 punti all’attivo, a due lunghezze di distanza dalla Juve Stabia capolista. Vietato sentirsi sconfitti in partenza, in palio – oltre a tre punti pesantissimi per la risalita in classifica – c’è anche il mantenimento dell’imbattibilità casalinga. Dubbi di formazione per mister Tomei che per l’occasione dovrebbe puntare forte sugli under (anche e soprattutto per un discorso legato al minutaggio). Spazio allora a Spalluto davanti al posto di Santaniello in qualità di unica punta, spalleggiato sulla trequarti dal trio composto da Borello, Starita e D’Agostino, con Iaccarino confermato al centro del campo e con De Santis schierato largo a sinistra nel quartetto difensivo. A quel punto, con Angileri non al meglio della forma e per questo non arruolabile, al centro potrebbe spostarsi Ferrini al fianco di Fornasier, anche se resta viva l’ipotesi che conduce a Fazio.

