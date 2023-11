Fidelis Andria, De Candia: “Il derby lo vince chi ha equilibrio. Strambelli ci sarà”

Pasquale De Candia, allenatore della Fidelis Andria, si presenta in conferenza stampa alla vigilia del derby con il Barletta. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

SENSAZIONI – “Quando si ritorna ad allenare le sensazioni sono sempre belle e positive, quando lo si fa ad Andria è tutto decuplicato. Sono molto contento. Quando si subentra lo si fa sempre in un momento di morale non altissimo, la partita di mercoledì è stata utile per quello: credo che abbiamo fatto una buona prestazione nella prima parte a Casarano, poi ci siamo disuniti”.

BARLETTA – “Questa partita arriva al momento opportuno. E’ una partita che si prepara in poco tempo, che dà tanti stimoli: si affrontano due squadre forti, due città importanti e con blasone. Inutile stare qui a ricordare le potenzialità dell’una e dell’altra realtà. Il derby lo vincerà la squadra che avrà più equilibrio: tutte le partite in realtà si vincono con equilibrio, noi infatti mercoledì abbiamo perso perché a un certo punto abbiamo perso equilibrio tra le parti”.

STRAMBELLI – “Nicola non si ricorda di aver beccato una ginocchiata. Non aveva lamentato nessuna problematica all’intervallo, ma subito dopo l’inizio della ripresa ha avuto problemi. Probabilmente ha sottovalutato un contrasto. Si è allenato regolarmente con noi, è a disposizione”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp