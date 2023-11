Foggia: Cudini, ‘Messina ha raccolto meno di quanto meritato’

(Di Lorenzo Ruggieri) Ripartire dal pareggio di Castellammare di Stabia per risalire la china. Questa la strada indicata dal tecnico del Foggia, Mirko Cudini, alla vigilia della sfida contro il Messina: “La gara di lunedì scorso ci ha fornito segnali importanti sotto l’aspetto caratteriale. Non è stata tecnicamente ben giocata, ma dovevamo dimostrare altro a cui ora dobbiamo dare seguito. Ora inizia un mini-ciclo composto da due partite in casa, a partire con il Messina, compagine che può sembrare in difficoltà, ma effettua una fase offensiva abbastanza importante. La squadra giallorossa ama giocare con il 4-3-3, non sta raccogliendo risultati in questo periodo ma dobbiamo pensare a noi stessi”.

Infermeria: “Non recuperiamo nessuno. Ancora out Marino, Antonacci, Rizzo e i lungodegenti, tra cui Beretta”.

Messina e Latina: “In questo campionato non esistono gare abbordabili. Nelle prossime due sfide giocheremo in casa e cercheremo di affrontarle con una mente diversa. Serviranno qualità, determinazione e ritmo. Lunedì scorso, queste componenti si sono viste in parte e cercheremo di sfruttare il sostegno dei tifosi”.

Mercato: “Non penso al mercato. Abbiamo scelto noi i giocatori e non cambierei nessuno di loro. Il mercato di Gennaio può essere un’occasione per cambiare per tante squadre ma in questo periodo dobbiamo andare alla ricerca di noi stessi”.

Pochi gol: “Dobbiamo fare più densità nel reparto offensivo e più presenza in area. La personalità e il rischio di compiere giocate, poi, dipendono dalla fiducia di ciascun giocatore. Dobbiamo migliorare sotto questi aspetti ma ci stiamo lavorando”.

Pressione: “Per chi fa questo lavoro, la pressione è sempre presente. Ciò che mi interessa, però, è che i ragazzi siano decisi e abbiano le idee chiare. Quando si è abituati a una situazione di benessere si notano più facilmente i cali ma il mio stato d’animo è positivo e penso solo a fornire convinzione alla squadra”.

Tifosi: “Mi aspetto che il pubblico sia vicino alla squadra e sia un valore aggiunto. Credo che la gente abbia apprezzato la reazione mostrata contro la Juve Stabia e cercheremo di dare seguito a quanto fatto. Quando non si riesce a vincere è normale un po’ di malumore ma non siamo preoccupati. Pensiamo solo a portare a casa i tre punti”.

Frigerio: “Abbiamo reintegrato Frigerio, si è sempre allenato con noi ed è a disposizione per domani. Tutte le componenti in gioco hanno mostrato disponibilità e rientra con tanto entusiasmo”.

