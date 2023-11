Virtus Francavilla: via Villa, è corsa a due per la panchina

Corsa a due per la panchina della Virtus Francavilla. A momenti, la società biancazzurra annuncerà l’esonero di Alberto Villa, per il quale fatale è stato il ko di Teramo con il Monterosi. Al suo posto arriverà uno tra Giuseppe Raffaele e Roberto Occhiuzzi, con i quali i primi contatti ci sono già stati. La Virtus volta pagina, sono le ore del grande cambiamento in panchina.

