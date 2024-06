Virtus Francavilla U15, Montesardi: ‘Piccolo vantaggio, ci sarà da soffrire’

“Abbiamo un piccolo vantaggio, ma sappiamo che ci sarà da soffrire per arrivare in finale”. Così Luciano Montesardi, tecnico della Virtus Francavilla U15, dopo il successo di misura sull’Arezzo (1-0) nella semifinale d’andata dei playoff per lo scudetto.

