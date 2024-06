Promozione, tre nuovi arrivi in casa San Severo

L’attacco del San Severo, sotto la guida di Fontanello, inizia a prendere forma con l’arrivo di nuovi giocatori. Nicolas Mastrodonato, versatile esterno offensivo, ritorna a vestire la maglia giallogranata. Mastrodonato ha espresso entusiasmo per il suo ritorno: “Appena ho ricevuto la chiamata del Ds Scimenes non ci ho pensato un solo secondo e dopo una breve chiacchierata ho accettato. Per me fare goal davanti ai tifosi della mia città non ha prezzo. Non vedo l’ora che inizi la preparazione, il campo già mi manca. Sarà sicuramente una stagione che ci vedrà protagonisti“.

Un altro rinforzo per l’attacco del San Severo è il giovane talento classe 2002, Pietro Micucci, anch’egli originario della città. Micucci ha commentato: “Si sta realizzando un sogno. Giocare con la maglia della prima squadra della mia città sarà bellissimo. Sono grato al Presidente Fontanello e a tutta la Società per aver creduto in me e per avermi dato questa possibilità“.

Infine, Michele D’Angelo, terzino rapido e beniamino dei tifosi, torna a vestire la maglia giallogranata. I tifosi lo ricordano per il suo memorabile gol in Serie D contro il Taranto. D’Angelo ha dichiarato: “Sono emozionato al solo pensiero di tornare a vestire la maglia del San Severo. Ricordo ancora oggi la tribuna e la curva piena in un campionato bellissimo come la Serie D e darò tutto per aiutare la squadra della mia città a tornare nelle categorie che merita“.

