Eccellenza, andata finale playoff: 1-1 tra Bisceglie e Costa D’Amalfi, tutto rinviato al ritorno

Tutto rinviato al ritorno tra Bisceglie e Costa d’Amalfi che nel primo atto della finale playoff di Eccellenza si spartiscono la posta in palio: al Ventura termina 1-1 tra pugliesi e campani che si ritroveranno a Maiori domenica prossima per stabilire chi tra loro potrà festeggiare l’approdo in Serie D.

Di Meo opta per un 4-3-1-2 con Mangialardi alle spalle di Bonicelli e Pignataro, Proto risponde con un 3-4-2-1 con Caputo e Aiana alle spalle di Cappiello. In cronaca. La partenza è subito contraddistinta da ritmi alti: al minuto 4 sono gli ospiti a creare la prima emozione con un calcio di punizione di Aiana ben respinto in calcio d’angolo da Suma, un minuto dopo tocca ai padroni di casa replicare con una girata di testa fuori misura di Bonicelli. L’equilibrio viene spezzato al minuto 13, momento in cui i nerazzurri passano in vantaggio: cross insidioso di Monaco dalla destra, non tocca nessuno al centro dell’area, Manzi è sorpreso e la palla si infila in fondo al sacco. Il Ventura esplode, i ragazzi di Proto reagiscono solo con un colpo di testa di Caputo, abile a inserirsi dalle retrovie al minuto 25 ma non altrettanto a impensierire Suma, e così gli stellati provano ad approfittarne. Nel finale di frazione sono due le occasionissime costruite: la prima al minut0 39 con Bonicelli che fa tutto bene, si beve metà retroguardia avversaria ma spedisce a lato da due passi, la seconda al minuto 41 con Pignataro che manda alto un buon suggerimento di Mangialardi dalla destra.

Nella ripresa i ritmi si abbassano, a beneficiarne sono i costieri. Trascorrono 45 secondi e Cappiello sfiora il colpo grosso con una girata che termina di poco a lato; sono le prove generali per la rete del pareggio che arriva puntuale al minuto 56: calcio d’angolo preciso battuto da destra, difesa biscegliese immobile e Pepe bravo a saltare più in alto di tutti pescando il jolly da due passi. Settore ospiti in tripudio e stellati incapaci di allestire una vera e propria reazione. Di fatto, al di là di un calcio di punizione di Pignataro che al minuto 89 scheggia il palo esterno, non ci sono altri sussulti da segnalare. Finisce così dopo quasi sei minuti di recupero. Ora il Bisceglie dovrà vincere o pareggiare segnando almeno due gol in terra campana per tornare in quarta serie nazionale.

TABELLINO

BISCEGLIE (4-3-1-2): Suma; Farucci, Sanchez, Lucero, Morisco; Kone, Monaco, Stefanini; Mangialardi; Pignataro, Bonicelli. All.: Di Meo.

COSTA D’AMALFI (3-4-2-1): Manzi; Petrosino, Pepe, Massa; Matrone, Martinelli, Celia, Apicella; Caputo, Aiana; Cappiello. All.: Proto.

ARBITRO: Polizzotto di Palermo.

RETI: 13′ pt Monaco (B), 11′ st Pepe (CDA)

AMMONITI: Landi

NOTE: Recupero: 1′ pt; 5′ st.

