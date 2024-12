Virtus Francavilla, serata di gala con gli sponsor. Magrì: “Un grande evento”

Una serata di gala con apericena alla Nuovarredo Arena. Per lo scambio di auguri natalizi quest’anno la Virtus Francavilla ha scelto di ospitare tutti i partner commerciali presso la nuova tribuna centrale dello stadio. Un appuntamento, con tutti i dirigenti e calciatori, a cui la società biancazzurra nel corso degli anni ha sempre tenuto in maniera particolare, anche per ringraziare chi attivamente contribuisce a sostenere e rendere sempre più solido e all’avanguardia l’ambizioso progetto Virtus. Di seguito il servizio:

