Lecce, Hasa verso il Napoli: si lavora sulla contropartita

Come confermato dal responsabile dell’area tecnica giallorossa Pantaleo Corvino, Luis Hasa è pronto a lasciare il Lecce per trasferirsi al Napoli. Il laterale offensivo scuola Juventus non ha trovato spazio in Salento, e dopo aver giocato appena dieci minuti in Coppa Italia, pare sia pronto a svestirsi dalla casacca giallorossa. Il Napoli di Antonio Conte è pronto ad accoglierlo: il classe 2004 sbarcherà in azzurro nelle prossime ore. Previsto nell’affare anche l’inserimento di una contropartita tecnica: Lecce chiede uno fra Zerbin e Marin.

