Serie C/C: ecco date e orari dalla 22a alla 32a Giornata

La Lega Pro ha ufficializzato il programma delle gare del Girone C di Serie C per il ritorno, dalla 22a alla 32a giornata. Di seguito, tutte le date, gli orari e gli incontri previsti.

22a Giornata – 10-13 gennaio 2025

• Altamura-Sorrento: venerdì ore 20.30

• Taranto-Messina: sabato ore 15.00

• Casertana-Picerno: sabato ore 17.30

• Trapani-Crotone: domenica ore 15.00

• Catania-Juventus NG: domenica ore 15.00

• Potenza-Benevento: domenica ore 19.30

• Latina-Turris: domenica ore 17.30

• Cerignola-Avellino: lunedì ore 20.30

• Cavese-Giugliano: lunedì ore 20.30

• Monopoli-Foggia: lunedì ore 20.30

23a Giornata – 17-20 gennaio 2025

• Giugliano-Cerignola: venerdì ore 20.30

• Benevento-Altamura: sabato ore 17.30

• Sorrento-Potenza: sabato ore 17.30

• Trapani-Taranto: sabato ore 17.30

• Avellino-Cavese: sabato ore 17.30

• Picerno-Catania: domenica ore 17.30

• Foggia-Latina: domenica ore 19.30

• Juventus NG-Monopoli: domenica ore 15.00

• Turris-Casertana: lunedì ore 20.30

• Messina-Crotone: lunedì ore 20.30

24a Giornata – 25-27 gennaio 2025

• Casertana-Messina: sabato ore 17.30

• Potenza-Cerignola: sabato ore 17.30

• Catania-Giugliano: domenica ore 12.30

• Foggia-Benevento: domenica ore 15.00

• Juventus NG-Trapani: domenica ore 15.00

• Latina-Avellino: domenica ore 15.00

• Monopoli-Cavese: domenica ore 17.30

• Turris-Sorrento: domenica ore 17.30

• Altamura-Taranto: lunedì ore 20.30

• Crotone-Picerno: lunedì ore 20.30

25a Giornata – 31 gennaio-3 febbraio 2025

• Cavese-Altamura: venerdì ore 20.30

• Giugliano-Foggia: venerdì ore 20.30

• Trapani-Potenza: sabato ore 15.00

• Messina-Latina: sabato ore 15.00

• Sorrento-Crotone: sabato ore 17.30

• Cerignola-Catania: domenica ore 15.00

• Avellino-Turris: domenica ore 15.00

• Picerno-Juventus NG: domenica ore 15.00

• Taranto-Casertana: domenica ore 17.30

• Benevento-Monopoli: lunedì ore 20.30

26a Giornata – 7-10 febbraio 2025

• Latina-Cavese: venerdì ore 20.30

• Messina-Picerno: sabato ore 15.00

• Turris-Trapani: sabato ore 15.00

• Crotone-Potenza: sabato ore 17.30

• Foggia-Avellino: sabato ore 17.30

• Sorrento-Taranto: sabato ore 17.30

• Altamura-Giugliano: sabato ore 17.30

• Juventus NG-Benevento: domenica ore 12.30

• Monopoli-Catania: domenica ore 15.00

• Casertana-Cerignola: lunedì ore 20.30

27a Giornata – 14-16 febbraio 2025

• Giugliano-Latina: venerdì ore 20.30

• Taranto-Foggia: venerdì ore 20.30

• Benevento-Messina: sabato ore 15.00

• Cavese-Picerno: sabato ore 17.30

• Trapani-Sorrento: domenica ore 15.00

• Avellino-Crotone: domenica ore 15.00

• Potenza-Juventus NG: domenica ore 12.30

• Monopoli-Altamura: domenica ore 17.30

• Turris-Cerignola: domenica ore 17.30

• Catania-Casertana: domenica ore 17.30

28a Giornata – 21-24 febbraio 2025

• Picerno-Taranto: venerdì ore 20.30

• Casertana-Avellino: sabato ore 17.30

• Juventus NG-Giugliano: sabato ore 17.30

• Latina-Benevento: sabato ore 17.30

• Turris-Cavese: sabato ore 17.30

• Altamura-Catania: domenica ore 15.00

• Crotone-Monopoli: domenica ore 15.00

• Foggia-Potenza: domenica ore 15.00

• Sorrento-Cerignola: domenica ore 17.30

• Messina-Trapani: lunedì ore 20.30

29a Giornata – 28 febbraio-3 marzo 2025

• Giugliano-Turris: venerdì ore 20.30

• Altamura-Latina: sabato ore 15.00

• Taranto-Crotone: sabato ore 17.30

• Potenza-Picerno: domenica ore 17.30

• Monopoli-Messina: domenica ore 15.00

• Cerignola-Trapani: domenica ore 15.00

• Avellino-Juventus NG: domenica ore 12.30

• Catania-Foggia: domenica ore 15.00

• Benevento-Sorrento: domenica ore 17.30

• Cavese-Casertana: lunedì ore 20.30

30a Giornata – 8-9 marzo 2025

• Latina-Catania: sabato ore 15.00

• Trapani-Monopoli: sabato ore 15.00

• Messina-Avellino: sabato ore 15.00

• Turris-Taranto: sabato ore 17.30

• Potenza-Cavese: sabato ore 17.30

• Juventus NG-Altamura: sabato ore 17.30

• Picerno-Cerignola: domenica ore 15.00

• Foggia-Sorrento: domenica ore 15.00

• Crotone-Giugliano: domenica ore 17.30

• Casertana-Benevento: domenica ore 19.30

31a Giornata – 12 marzo 2025

• Cavese-Messina: mercoledì ore 18.30

• Giugliano-Picerno: mercoledì ore 18.30

• Monopoli-Latina: mercoledì ore 18.30

• Sorrento-Juventus NG: mercoledì ore 18.30

• Altamura-Casertana: mercoledì ore 18.30

• Catania-Turris: mercoledì ore 18.30

• Cerignola-Foggia: mercoledì ore 20.45

• Avellino-Trapani: mercoledì ore 20.30

• Benevento-Crotone: mercoledì ore 20.45

•Taranto-Potenza: mercoledì ore 20.45

32a Giornata – 16-17 marzo 2025

• Trapani-Giugliano: domenica ore 17.30

• Picerno-Monopoli: domenica ore 15.00

• Crotone-Cerignola: domenica ore 15.00

• Foggia-Cavese: domenica ore 15.00

• Latina-Juventus NG: domenica ore 15.00

• Messina-Catania: domenica ore 19.30

• Casertana-Sorrento: domenica ore 20.30

• Turris-Benevento: domenica ore 20.30

• Taranto-Avellino: domenica ore 20.30

• Potenza-Altamura: lunedì ore 20.30

