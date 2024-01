Virtus Francavilla scatenata: dopo Laaribi, si avvicina Bolsius

FRANCAVILLA F.NA – Definita la trattativa Mohamed Laaribi con il Potenza (ufficialità a stretto giro), la Virtus Francavilla si getta a capofitto anche sul reparto offensivo. Uno dei nomi in cima alla lista dei desideri della società biancazzurra è quello di Don Bolsius, olandese venticinquenne nella scorsa stagione nella rosa della Fidelis Andria. Attualmente di proprietà del Benevento, è reduce da una prima parte di stagione in cui ha segnato due gol in 19 partite (818′ in campo tra campionato e Coppa Italia). Contatti avviati, si punta a chiudere nelle prossime ore.

