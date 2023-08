FRANCAVILLA F.NA – La Virtus Francavilla di Alberto Villa comincia a prendere forma. E, tutto sommato, le basi sembrano già importanti. A partire dal reparto arretrato: Gavazzi e Monteagudo sono due autentici colpi da novanta. Il primo, capitano nel sangue, non è un caso che negli ultimi anni abbia indossato la fascia quasi ovunque tra AlbinoLeffe, Foggia, Pesaro e Renate; il secondo è un autentico muro difensivo e si candida a essere tra i pilastri della Virtus del futuro. Nicoli, per corsa e abnegazione, sembra già una pedina importante sulla fascia sinistra; chiaramente arriverà un altro esterno, probabilmente De Marino, ma per questo molto dipenderà dalla partenza di Enyan. In mediana c’è affollamento e comunque Fornito sembra già un riferimento, con Risolo, Macca e Di Marco che scalpitano, in attesa magari di Toscano se Giorno dovesse accettare altre destinazioni. A destra, invece, manca un titolarissimo: è stato provato Carella, è arrivato Marocco e probabilmente arriverà un over. In attacco, invece, ovviamente Artistico e Polidori in prima linea, ma non è tutto qui: arriverà almeno un altro bomber potenzialmente titolare in grado di contendere il posto ai due volti nuovi. Al momento c’è una rosa al 50%, ma se a questa aggiungessimo già Forte, il primo nome per la porta, e Toscano a centrocampo, ecco che basterebbe davvero poco per infiammare una piazza che ha già risposto presente nelle primissime ore di campagna abbonamenti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp