Lecce: Corvino, ‘Ceesay nostro patrimonio, andrebbe difeso’

Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino dell’attaccante Ceesay: “Ci sono calciatori che vengono puntati, Ceesay è un patrimonio del Lecce e andrebbe difeso. Invece viene puntato, come fosse un danno dimenticando che al primo anno ha segnato 6 gol, alcuni decisivi. Giocatori collaudati non ce ne sono, a meno che non ci siano cifre spropositate. Sarei contento del contrario, ma devo rischiare. È attaccante, ha bisogno di tempo per collaudarsi. Abbiamo avuto due offerte per Ceesay, poi non si sono finalizzate non per colpa del ragazzo né per colpa del Lecce. Quindi è controproducente dire che non se n’è andato perché ha chiesto questo o quello”.

