Rapina e tentata estorsione ai danni di un magistrato, arresto dei Carabinieri

TARANTO – Su disposizione della Procura della Repubblica di Potenza, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto hanno tratto in arresto Alfredo De Fazio, indiziato di rapina, lesioni personali e tentata estorsione in danno di magistrato in servizio presso il Tribunale di Brindisi. Indagato anche Giuseppe Dimitri, nei cui confronti è stata disposta perquisizione locale.

Sulla base degli indizi raccolti durante le in, l’arrestato, nel corso di una rapina avvenuta nel dicembre 2022, avrebbe aggredito la vittima colpendola più volte, allo scopo di sottrarle un orologio ed uno smartphone, dal valore stimato complessivo di alcune migliaia di euro, per poi tentare di farsi consegnare una somma con lo schema del cosiddetto “cavallo di ritorno”, come corrispettivo per la restituzione della refurtiva, non riuscendovi. Durante la perquisizione, a casa di Dimitri, sono stati rinvenuti circa 80 grammi di hashish e più di 20 grammi di eroina, nonché materiale vario per il confezionamento come un bilancino di precisione e vari strumenti da “taglio”. Prima di aprire la porta ai Carabinieri, Dimitri, avrebbe tentato di disfarsi di un involucro, lanciandolo da una finestra del suo appartamento, in un campo adiacente, recuperato dai Carabimeri, grazie, anche alla unità cinofile.

Nell’involucro c’era un panetto di eroina, dal peso di circa 350 grammi, pertanto l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Sia De Fazio che Dimitri sono stati associati presso al Casa Circondariale di Taranto.

