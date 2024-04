Virtus Francavilla, playout vicini: a Potenza basta un punto

FRANCAVILLA F.NA – La Virtus Francavilla è a un passo dai playout. Nel vero senso del termine, perché basta un punto ai biancazzurri per assicurarsi un posto negli spareggi per la permanenza tra i professionisti, indipendentemente dai risultati delle squadre rivali. In quel caso, dovesse finire in parità la sfida col Potenza, anche nell’eventualità di aggancio del Monterosi a spuntarla sarebbe la compagine di Villa in virtù degli scontri diretti a favore. Se, invece, i laziali non dovessero battere il Foggia, alla Virtus non interesserebbe il risultato della penultima in classifica e sarebbe direttamente ai playout.

Più complicato, invece, stabilire l’eventuale avversaria a cui la Virtus dovrà contendere la salvezza il 12 e 19 maggio in gare di andata e ritorno: finisse così il campionato, sarebbe derby col Monopoli di Taurino. Ma al triplice fischio dell’ultima giornata di campionato al diciassettesimo posto potrebbero ritrovarsi anche Turris, Catania o Potenza: intrecci e conti ingarbugliati, tra scontri diretti e differenza reti da tenere sotto controllo negli ultimi 90’ stagionali.

Ma intanto, la Virtus, deve fare il suo, cosa che non sempre è riuscita di recente: scendere in campo con la tabella delle eventuali combinazioni servirebbe a poco, se poi la trasferta viene affrontata con lo spirito visto a Brindisi e Cerignola. Dopodiché ci sarà tempo e modo di ricaricare le energie e studiare l’avversaria dei playout.

La bella prestazione contro la Juve Stabia capolista, che come era nelle previsioni non ha regalato nulla nonostante l’obiettivo Serie B già raggiunto, dà comunque fiducia e consente di guardare allo snodo stagionale con ottimismo: la Virtus è a un passo dai playout.

