Serie C, il caso Taranto rischia di far slittare l’inizio dei Play-Off

Possibile colpo di scena in coda al campionato. L’inizio dei Play-Off di Serie C potrebbe slittare di qualche giorno. La Lega Pro vuole limitare al massimo possibili disagi per i club in seguito all’annunciato ricorso del Taranto al Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazione di quattro punti in classifica inflittagli lo scorso 7 marzo. Al momento non si conosce ancora la data dell’udienza ma i vertici della Lega vogliono giocare d’anticipo al fine di tutelare le società e garantire la massima regolarità alla fase post season. Del resto un’eventuale accoglimento del ricorso, parziale o totale, muterebbe la parte alta della classifica e, di conseguenza, la griglia dei play-off. Una situazione delicatissima va trattata con la massima cautela e freddezza. L’ufficialità dello slittamento dei play-off potrebbe giungere nelle prossime ore.

