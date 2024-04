Taranto tra motivazioni, appelli e silenzio stampa

Nella giornata di oggi, martedì 23 aprile, dovrebbero essere rese note le motivazioni che hanno indotto la Corte Federale d’appello della Figc a respingere il ricorso presentato dal Taranto avverso la penalizzazione di quattro punti in classifica.

Subito dopo, il club rossoblu si appellerà al Consiglio di Stato, sempre tramite l’avvocato Eduardo Chiacchio. La rapidità con cui si sta evolvendo la situazione potrebbe anche non far slittare i playoff del Girone C della Serie C.

Nel frattempo, anche se non attraverso comunicazioni ufficiali, la società ha fatto sapere che i tesserati sono in silenzio stampa.

