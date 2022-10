La gara del “Viviani” ha visto la Virtus Francavilla rimontare il vantaggio iniziale del Potenza, per poi subire nel secondo tempo la rete del definitivo 2-2. Fra le fila dei biancazzurri è andato ancora una volta in gol bomber Chicco Patierno, autore del pareggio dal dischetto del rigore. Il centravanti bitontino ha superato Gasparini con un elegante cucchiaio, che ha permesso alla sia Virtus di rientrare in partita.

Queste le dichiarazioni del numero nove imperiale al termine del match: “Sono rammaricato per come sia andata la partita, perchè abbiamo lottato dal primo all’ultimo minuto. Abbiamo dato l’anima, meritavamo i tre punti. La vittoria fuori casa arriverà, bisogna ripartire da questa prestazione. Continuando con questo atteggiamento ci toglieremo grandi soddisfazioni. Avremmo dovuto forse sfruttare meglio le ripartenze quando eravamo noi in vantaggio, ma eravamo stanchi. Troppi gol subiti? A calcio si gioca in undici, se si prendono troppe reti la colpa è anche degli attaccanti. Non c’è un colpevole, si deve ragionare sempre di squadra. Se si fa gol il merito è di tutti, quando lo si subisce la colpa è di tutti”.

[Credit Photo: Francesco Miglietta]