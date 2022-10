Casarano: ‘Chi pensava le vincessimo tutte, non ha capito nulla’

”Se qualcuno pensava che saremmo stati primi in tutte le giornate non ha capito nulla. Rispetto tutti, soprattutto chi viene a sostenerci, ma chi, dopo appena cinque minuti, inizia a criticare non ha il mio appoggio. Il Casarano è perfettamente in linea con l’obiettivo finale, disputare un gran campionato, ed è tra le cinque squadre imbattute in Italia, cosa non da poco. Qualcuno ha pensato che prendendo fenomeni avremmo vinto tutte le partite, ma non funziona così”. Così Francesco Montervino, direttore sportivo del Casarano, dopo l’1-1 del Capozza con il Barletta.

“Negli ultimi anni qui sono stati commessi tanti errori, lo dico perché ero avversario e ho anche vinto un campionato. E’ giusto sia io a prendermi i fischi della curva, ma non ditemi come devo gestire la squadra, non ho bisogno di consigli, semmai me li dà la dirigenza”.

Sull’1-1 col Barletta: “E’ stata una bella partita, giocata a viso aperto da entrambe le squadre, che sicuramente disputeranno un campionato di vertice. Nel primo quarto d’ora il Barletta ci ha messo in seria difficoltà, poi abbiamo preso le misure e ai punti forse avremmo meritato di vincere, ma il pareggio ci sta”, chiude Montervino. (Foto Casarano Calcio)