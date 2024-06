Virtus Francavilla, oggi la firma di Ginestra: i dettagli

FRANCAVILLA F.NA – È il Ginestra-day a Francavilla Fontana. È in programma nelle prossime ore, infatti, un incontro tra l’allenatore di Pozzuoli e il presidente Antonio Magrì, al quale prenderà parte ovviamente anche il direttore sportivo Francesco Montervino. Come anticipato da settimane, l’accordo è già raggiunto da tempo e andrà solo ratificato mettendo nero su bianco (contratto annuale): un incontro volto anche a gettare le basi per quella che sarà la stagione 2024/25 iniziando ad accelerare anche sul fronte mercato (praticamente fatta per Corvino).

Un dettaglio anche sul vice di Ginestra: a meno di colpi di scena, sarà Francesco Di Gennaro, nell’ultima stagione sulla panchina del Gallipoli. I due sono stati compagni di squadra proprio nel Salento da calciatori.

