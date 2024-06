US Lecce, ecco “A Sud” la campagna abbonamenti giallorossa

Lecce – Si è svolta presso la sede Deghi in via San Cesario a Lecce la presentazione della campagna abbonamenti per la stagione 2024/25. Un nome fortemente simbolico “A Sud” a sottolineare quanto la presenza dei giallorossi nel prossimo campionato di Serie A sia un elemento da evidenziare guardando la geografia del campionato. All’incontro con la stampa presente tutta la società di via colonnello Costadura con il vicepresidente Corrado Liguori ad illustrare le modalità per abbonarsi:

Prezzi gara botteghino sostanzialmente invariati rispetto all’ultima stagione Serie A Totale conferma tariffe 2023/24 Periodo di prelazione campagna abbonamenti (17gg) Gadget abbonati

Ci sarà una nuova modalità per sottoscrivere l’abbonamento, ovvero la possibilità di sottoscriverlo anche presso la sede Deghi (Main sponsor US Lecce) di via San Cesario.

Grande novità anche per il costo al botteghino delle singole gare che, sebbene resti invariato per quasi tutti i settori, per quanto concerne i Distinti il costo sarà equiparato a quello delle curve, quindi € 35,00.

Un’ulteriore novità riguarda le sale Hospitality che verranno rinnovate, senza attendere i lavori di restyling inerenti ai fondi ai Giochi del Mediterraneo, e che potranno accogliere al massimo 200 ospiti a gara.

Novità anche per US Lecce Program che prevederà per i vincitori domenicali non solo il tour nello stadio e l’esecuzione dei calci di rigore tra primo e secondo tempo ma anche la visita degli spogliatoi nel pre-gara. Rimane invece la possibilità di vincere due giorni omaggio presso i ritiri delle prima squadra e della Primavera.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author