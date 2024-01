Virtus Francavilla, Occhiuzzi: “Inizia un campionato a parte”

Queste le parole di Roberto Occhiuzzi, tecnico della Virtus Francavilla, alla vigilia della sfida contro il Picerno.

Mister, questa sosta è servita per ricaricare le pile. Che tipo di campionato comincia da domani?

“La sosta più che a ricaricare le pile è servita per restare con la testa su quello che è la classifica con la serenità giusta e con responsabilità. I tre giorni in cui ci siamo allenati durante la sosta sono serviti per rimarcare il fatto che spingere a livello fisico serve a capire che per uscirne fuori bisogna avere senso di responsabilità“.

Picerno rivelazione in grado di riconfermarsi, che nel calcio non è mai facile. Che partita sarà? E quali insidie nasconde?

“Il Picerno ha un allenatore molto preparato. Un progetto che va avanti da anni e più anni passano più si consolida. Le insidie sono in tutte le gare, bisogna limitarle. Limitare molto quelli che sono i punti di forza dell’avversario e cercare di metterlo in difficoltà per quello che siamo noi e che dovremo essere“.

Una sosta che ha aggiunto alla rosa i primi tre tasselli: come stanno? E vedremo subito in campo qualcuno dall’inizio?

“I primi tasselli stanno bene, sono giocatori che erano parte integrante del progetto dove giocavano e quindi ci daranno sicuramente una mano“.

Out Risolo e Macca, oltre a Izzillo: a centrocampo scelte praticamente obbligate. Ha già ben chiaro l’undici di partenza oppure ha qualche ballottaggio?

“In alcuni ruoli, proprio per via di queste assenze siamo un po’ corti. Abbiamo però provato più situazioni per sopperire a queste mancanze“.

Mister, si apre il girone di ritorno che dovrà condurvi alla salvezza. Come si arriva all’obiettivo?

“Sicuramente si parla sempre di un campionato a parte, un campionato a sé. Per arrivare all’obiettivo bisogna smussare quelle che sono alcune costanti negative e le costanti positive bisogna sempre tenerle al centro dell’attenzione e far si che questa bilancia vada a pesare sempre su quello che siamo e dovremo essere in positivo riducendo le situazioni negative”.

