Monopoli, Taurino: ‘Casertana avversario complesso e affascinante’

(Di Lorenzo Ruggieri) Tutto pronto per l’esordio di Roberto Taurino sulla panchina del Monopoli. L’ex Monterosi guiderà per la prima volta la nuova compagine nella sfida contro la Casertana, in programma sabato pomeriggio al Veneziani: “Le sensazioni sono buone”, ha ammesso l’allenatore del gabbiano nel corso della conferenza stampa della vigilia, nella quale non ha nascosto l’entusiasmo e le motivazioni per la nuova avventura: “Quando si subentra c’è sempre tanto lavoro da fare ma ho riscontrato grande disponibilità nei ragazzi e c’è voglia di uscire da questo momento”.

Casertana: “Affronteremo una squadra molto forte, reduce da 11 risultati utili consecutivi. La Casertana dispone di calciatori esperti e di categorie superiori, molto compatta e cinica nell’area di rigore avversaria. Sarà un banco di prova complesso e affascinante, ci permetterà di capire dove possiamo arrivare. Nel calcio non esistono squadre imbattibili e siamo convinti di poter dire la nostra”.

Indisponibili: “De Risio rientra tra i convocati, ma non ci saranno De Santis e Angileri, così come Fornasier e Santaniello. Abbiamo qualche acciacco, però i ragazzi hanno voglia di stringere i denti”.

Formazione: “Abbiamo diverse situazioni da valutare, tra cui gli acciacchi e gli under. Dovrò essere bravo a scegliere sia dall’inizio che a gara in corso. Ho qualche idea ma valuterò domani, cerco un sistema di gioco che ci permetta di essere equilibrati in entrambe le fasi”.

Nuovi acquisti: “Barlocco è in discrete condizioni, si stava già allenando e, pur non avendo giocato molto, è a disposizione. Bizzotto ha giocato nella prima parte di stagione e si è sempre allenato, però ha svolto solo un allenamento con la squadra, valuteremo anche lui”.

Starita: “Starita si è allenato alla grande, è convocato ed è a disposizione. Per noi è un giocatore fondamentale, incarna lo spirito che ciascun tifoso vorrebbe vedere nei giocatori della propria squadra. Credo che Ernesto ami questa maglia e questa piazza, saprà fare la scelta giusta. A oggi è ancora un giocatore del Monopoli”.

