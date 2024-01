Virtus Francavilla, Occhiuzzi: “Una beffa, meritavamo almeno un punto”

Al termine del match perso contro il Benevento, l’allenatore della Virtus Francavilla Roberto Occhiuzzi ha parlato così ai nostri microfoni: “Abbiamo giocato colpo su colpo contro una squadra importante. Perdere così ti fa cadere nello sconforto, ma con lucidità dico che avremmo meritato almeno un punto. Questa rabbia dobbiamo riportarla in campo subito, anche se oggi ho veramente poco da rimproverare a chi ho visto con la testa fra le mani nello spogliatoio. È stata una vera e propria beffa. Il Benevento l’ha vinta con i cambi, noi abbiamo provato a cambiare qualcosa senza rompere l’equilibrio. La partita è stata preparata con grande attenzione, fa rabbia anche per questo. Il risultato non rispecchia affatto la prestazione. Abbiamo subito il secondo gol a difesa schierata, non so cosa sia successo. Abbiamo provato ad essere ordinati, abbiamo provato a concedere poco, ma non è bastato. Biogna fare di più sotto il punto di vista dell’attenzione e della cattiveria. È un periodo in cui appena apri la finestra prendi il raffreddore. Con la squadra al completo cambierà sicuramente qualcosa. Il direttore sa dove intervenire, così come sa che questa squadra ha delle certezze che vanno sostenute”.

