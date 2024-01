Benevento, Auteri: “Vinto grazie al contributo della panchina”

Al termine del match vinto contro la Virtus Francavilla, l’allenatore del Benevento Gaetano Auteri ha parlato così ai nostri microfoni: “È stata una partita equilibrata su un campo difficile dove non tutti faranno punti. Siamo stati bravi nell’attaccare con il 4-2-1-3 nel finale senza perdere equilibrio. È una vittoria importante. Dove possiamo arrivare? Non lo so il campionato è lungo, siamo all’inizio del girone di ritorno e abbiamo tutto il tempo per scalare la classifica. Partita equilibrata, entrambe le squadre si sono affrontate a viso aperto costruendo diverse occasioni. Siamo stati bravi, anche ruotando i calciatori, ad arrivare al gol vittoria”.

