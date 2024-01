Brindisi, Trotta: ‘Risultato bugiardo, possiamo salvarci’

“Il risultato non rispecchia quanto visto in campo, non dobbiamo demoralizzarci. Ripartiamo dal primo tempo, abbiamo tenuto la squadra alta, siamo stati pericolosi, abbiamo lottato. Non è tutto da buttare. Adesso ci servono punti, la classifica è pesante ma dobbiamo reagire”. Così al termine della gara persa a Catania, l’attaccante del Brindisi Marcello Trotta.

