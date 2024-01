Brindisi, Roselli: ‘Servono altri tre calciatori per diventare una squadra completa’

“Dispiace perchè i ragazzi per un’ora hanno fatto una buona prestazione, mi hanno addirittura sorpreso. Sono bastati tre calciatori nuovi per cambiare la squadra. Poi, è ovvio che ci sono mancati i cambi e siamo crollati. Cappelletti a centrocampo? Ero obbligato a metterlo li ma ha fatto un’ottima partita, l’errore che ha fatto non è dovuto al fatto che fosse fuori ruolo. Possiamo ancora salvarci, se arrivano altri tre buoni calciatori ce la giochiamo. L’assenza di Ganz? Aveva 39 di febbre”. Così al termine della gara persa a Catania l’allenatore del Brindisi Giorgio Roselli.

