Monopoli k.o. nello scontro diretto del “Bonolis”, il Monterosi vince 2-1

TERAMO – Sconfitta pesantissima per il Monopoli al “Bonolis” di Teramo, crisi senza fine per il “Gabbiano” battuto 2-1 da un Monterosi che abbandona l’ultima piazza solitaria e mette nei guai proprio i biancoverdi. Taurino ritrova quella che fino ad un mese fa era la sua squadra, un incrocio però amaro.

Le due compagini non vincono dal 19 novembre, la gara si scalda intorno al quarto d’ora, al 13’ Viteritti crossa, Vitale serve un’ottima sponda a La Vardera che spara alto. Un errore che costerà caro perché un minuto dopo è il Monterosi a sbloccarla: fa tutto Di Francesco che prima si accentra, mette a sedere gli avversari e poi piazza il suo destro a giro all’angolino, Gelmi non può nulla, laziali già avanti. Il Monopoli prende in mano la partita e sfiora il pari al 29’, traiettoria insidiosa di Borello dalla bandierina, Rigon esce male e Vitale impatta, la sfera schizza ad un passo dal palo. I biancoverdi attaccano senza sosta, al 38’ Simone raccoglie un lancio lungo dalle retrovie, grande intervento di Sini a mettere in corner. E proprio dalla bandierina Borello disegna un assist al bacio per Fazio che incorna e manda fuori di un soffio, sfortunati i ragazzi di Taurino.

Il Monterosi approccia meglio alla ripresa, al 57’ Parlati sfonda superando Fazio, il suo tentativo impensierisce Gelmi ma è deviato da Bizzotto. Al primo affondo i pugliesi la riprendono, ciò avviene esattamente un minuto dopo con il traversone di Viteritti dalla destra per Borello che con un aggancio delizioso lascia partire il mancino per un gol ancor più bello, Rigon freddato per l’1-1. Gioia che dura poco, al 66’ i laziali tornano in vantaggio: pennellata di Silipo per la testa di Verde, impatto fatale per Gelmi che non ci arriva. Al 68’ ci prova Vitale che si inserisce, la sua girata termina fuori di poco. I ragazzi di Taurino non reagiscono, al 90’ Silipo serve in verticale Vano che ha tutta la metà campo avversaria davanti a sé, il centravanti spreca a tu per tu con l’estremo difensore pugliese. È l’ultimo atto della sfida, il Monterosi si aggiudica lo scontro diretto e torna al successo dopo sei partite, sesta sconfitta in sette gare per un Monopoli sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere.

IL TABELLINO

Monterosi (4-3-3): Rigon; Bittante, Sini, Piroli, Di Renzo; Tolomello (32’st. Ferreri), Parlati, Verde; Di Francesco (39’st. Golfo), Vano, Silipo. All. Romondini.

Monopoli (3-5-2): Gelmi; Fazio, Bizzotto (39’st. Spalluto), Ferrini; Viteritti, Vitale (39’st. D’Agostino), Iaccarino, Vassallo (39’st. De Risio), La Vardera (17’st. Dibenedetto); Borello, Simone (1’st. De Paoli). All. Taurino.

Arbitro: Vingo di Pisa.

Marcatori: 14’pt. Di Francesco (MTU), 13’st. Borello (MON), 21’st. Verde (MTU).

Note: ammoniti: Sini (MTU), La Vardera (MON), Vano (MTU), Vassallo (MON), Bizzotto (MON).

Angoli: 1-3

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp