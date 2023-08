Il presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì è intervuto ai nostri microfoni per parlare della stesura del calendario della prossima Serie C: “Calendario un po’ in salita nelle prime giornate, ma sappiamo che è tutto relativo. Il calcio in tutti questi anni mi ha insegnato che non serve a nulla fare calcoli, anche perché prima o poi dobbiamo comunque affrontarle tutte. In ogni caso ci faremo trovare pronti, non vedo l’ora che inizi il campionato”.

