Brindisi, Arigliano sui calendari: “Peccato non ospitare il Catania a casa nostra”

Il presidente del Brindisi Daniele Arigliano è intervuto ai nostri microfoni per parlare della stesura del calendario della prossima Serie C: “Siamo dell’opinione che prima o poi bisognerà affrontare tutte le squadre, sia in casa che fuori. Dispiace dover giocare una partita come Brindisi-Catania a Taranto. In questo girone faccio fatica a non trovare piazze blasonate. Il mercato finora ha regalato delle piccole sorprese e alcune riconferme. Negli ultimi giorni può succedere di tutto, club che fino ad oggi si sono mossi a piccolo trotto nel finale, invece, possono chiudere grandi colpi. Ci sono delle società che sin da subito puntano al salto di categoria in B come Benevento e Crotone. Intanto posso dire che è in dirittura d’arrivo l’affare che porterà Bizzotto a Brindisi. E’ un giocatore con esperienza importante in Lega Pro. Lo abbiamo cercato e voluto. Prendiamo solo calciatori che possono risultare funzionali al nostro progetto. Se qualcuno pensa che fino a questo momento ci siamo mossi in maniera lenta sul mercato, rispondo che invece ci siamo mossi in maniera oculata”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp