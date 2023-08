Serie C, calendari: subito derby Taranto-Foggia, alla 15a Brindisi-Virtus Francavilla

La Lega Pro ha appena reso noti i calendari del girone C della Serie C: domenica 3 settembre subito il primo derby tutto pugliese tra Taranto e Foggia. Il neorpomosso Brindisi, invece, esordirà in trasferta a Potenza; il Cerignola ospiterà tra le mura amiche il Messina mentre la Virtus Francavilla partirà davanti al proprio pubblico contro il Picerno. Giocherà in trasferta, invece, il Monopoli, con avversario ancora da definire.

1a Giornata

(3 Set 2023 – 7 Gen 2024)

AUDACE CERIGNOLA – ACR MESSINA

AVELLINO – LATINA

CATANIA – CROTONE

GIUGLIANO – SORRENTO

MONTEROSI TUSCIA – JUVE STABIA

POTENZA – BRINDISI

TARANTO – FOGGIA

TURRIS – BENEVENTO

VIRTUS FRANCAVILLA – PICERNO

X – MONOPOLI

2a Giornata

(10 Set 2023 – 14 Gen 2024)

ACR MESSINA – X

BENEVENTO – VIRTUS FRANCAVILLA

BRINDISI – CATANIA

CROTONE – TURRIS

FOGGIA – GIUGLIANO

JUVE STABIA – AVELLINO

LATINA – POTENZA

MONOPOLI – MONTEROSI TUSCIA

PICERNO – TARANTO

SORRENTO – AUDACE CERIGNOLA

3a Giornata

(17 Set 2023 – 21 Gen 2024)

AUDACE CERIGNOLA – BRINDISI

AVELLINO – FOGGIA

CATANIA – PICERNO

GIUGLIANO – JUVE STABIA

MONTEROSI TUSCIA – LATINA

POTENZA – MONOPOLI

TARANTO – ACR MESSINA

TURRIS – SORRENTO

VIRTUS FRANCAVILLA – CROTONE

X – BENEVENTO

4a Giornata

(20 Set 2023 – 28 Gen 2024)

ACR MESSINA – TURRIS

BENEVENTO – TARANTO

BRINDISI – MONTEROSI TUSCIA

CROTONE – AUDACE CERIGNOLA

FOGGIA -VIRTUS FRANCAVILLA

JUVE STABIA – POTENZA

LATINA – X

MONOPOLI – CATANIA

PICERNO – GIUGLIANO

SORRENTO – AVELLINO

5a Giornata

(24 Set 2023 – 4 Feb 2024)

AUDACE CERIGNOLA – JUVE STABIA

AVELLINO – MONOPOLI

BRINDISI – BENEVENTO

CATANIA – FOGGIA

CROTONE – SORRENTO

GIUGLIANO – LATINA

MONTEROSI TUSCIA – TARANTO

POTENZA – X

TURRIS – PICERNO

VIRTUS FRANCAVILLA – ACR MESSINA

6a Giornata

(1 Ott 2023 – 11 Feb 2024)

ACR MESSINA -AVELLINO

BENEVENTO -CROTONE

FOGGIA -TURRIS

JUVE STABIA -MONOPOLI

LATINA -BRINDISI

PICERNO -SORRENTO

POTENZA -MONTEROSI TUSCIA

TARANTO -AUDACE CERIGNOLA

VIRTUS FRANCAVILLA -GIUGLIANO

X -CATANIA

7a Giornata

(8 Ott 2023 – 14 Feb 2024)

AUDACE CERIGNOLA – BENEVENTO

AVELLINO – POTENZA

BRINDISI – JUVE STABIA

CATANIA – LATINA

CROTONE – PICERNO

GIUGLIANO – TARANTO

MONOPOLI – FOGGIA

MONTEROSI TUSCIA – X

SORRENTO – ACR MESSINA

TURRIS – VIRTUS FRANCAVILLA

8a Giornata

(15 Ott 2023 – 18 Feb 2024)

ACR MESSINA – GIUGLIANO

BENEVENTO – PICERNO

FOGGIA – BRINDISI

JUVE STABIA – CATANIA

LATINA – MONOPOLI

MONTEROSI TUSCIA – AUDACE CERIGNOLA

POTENZA – TURRIS

TARANTO – CROTONE

VIRTUS FRANCAVILLA – SORRENTO

X – AVELLINO

9a Giornata

(22 Ott 2023 – 25 Feb 2024)

AUDACE CERIGNOLA – LATINA

AVELLINO – MONTEROSI TUSCIA

BRINDISI – X

CATANIA – TARANTO

CROTONE – FOGGIA

GIUGLIANO – POTENZA

MONOPOLI – VIRTUS FRANCAVILLA

PICERNO – ACR MESSINA

SORRENTO – BENEVENTO

TURRIS – JUVE STABIA

10a Giornata

(25 Ott 2023 – 3 Mar 2024)

ACR MESSINA – BRINDISI

AVELLINO – AUDACE CERIGNOLA

FOGGIA – BENEVENTO

GIUGLIANO – CROTONE

LATINA – VIRTUS FRANCAVILLA

MONOPOLI – PICERNO

MONTEROSI TUSCIA – CATANIA

POTENZA – SORRENTO

TARANTO – TURRIS

X – JUVE STABIA

11a Giornata

(29 Ott 2023 – 6 Mar 2024)

AUDACE CERIGNOLA -X

BENEVENTO -POTENZA

BRINDISI -MONOPOLI

CATANIA -AVELLINO

CROTONE -ACR MESSINA

JUVE STABIA -LATINA

PICERNO -FOGGIA

SORRENTO -MONTEROSI TUSCIA

TURRIS -GIUGLIANO

VIRTUS FRANCAVILLA -TARANTO

12a Giornata

(5 Nov 2023 – 10 Mar 2024)

ACR MESSINA – BENEVENTO

AVELLINO – VIRTUS FRANCAVILLA

FOGGIA – SORRENTO

GIUGLIANO – BRINDISI

LATINA – CROTONE

MONOPOLI – AUDACE CERIGNOLA

MONTEROSI TUSCIA – PICERNO

POTENZA – CATANIA

TARANTO – JUVE STABIA

X – TURRIS

13a Giornata

(12 Nov 2023 – 17 Mar 2024)

ACR MESSINA – LATINA

AUDACE CERIGNOLA – CATANIA

BENEVENTO – GIUGLIANO

BRINDISI – AVELLINO

CROTONE – MONTEROSI TUSCIA

JUVE STABIA – FOGGIA

PICERNO – POTENZA

SORRENTO – TARANTO

TURRIS – MONOPOLI

VIRTUS FRANCAVILLA – X

14a Giornata

(19 Nov 2023 – 24 Mar 2024)

AVELLINO – GIUGLIANO

CATANIA – TURRIS

FOGGIA – ACR MESSINA

JUVE STABIA – SORRENTO

LATINA – PICERNO

MONOPOLI – BENEVENTO

MONTEROSI TUSCIA – VIRTUS FRANCAVILLA

POTENZA – AUDACE CERIGNOLA

TARANTO – BRINDISI

X – CROTONE

15a Giornata

(26 Nov 2023 – 30 Mar 2024)

ACR MESSINA – JUVE STABIA

BENEVENTO – MONTEROSI TUSCIA

CROTONE – POTENZA

FOGGIA – LATINA

GIUGLIANO – CATANIA

PICERNO – AVELLINO

SORRENTO – MONOPOLI

TARANTO – X

TURRIS – AUDACE CERIGNOLA

VIRTUS FRANCAVILLA – BRINDISI

16a Giornata

(3 Dic 2023 – 7 Apr 2024)

AUDACE CERIGNOLA -PICERNO

AVELLINO -TURRIS

BRINDISI -CROTONE

CATANIA -VIRTUS FRANCAVILLA

JUVE STABIA -BENEVENTO

LATINA -SORRENTO

MONOPOLI -GIUGLIANO

MONTEROSI TUSCIA -ACR MESSINA

POTENZA -TARANTO

X -FOGGIA

17a Giornata

(10 Dic 2023 – 14 Apr 2024)

ACR MESSINA – CATANIA

BENEVENTO – AVELLINO

CROTONE – JUVE STABIA

FOGGIA – POTENZA

GIUGLIANO – MONTEROSI TUSCIA

PICERNO – X

SORRENTO – BRINDISI

TARANTO – MONOPOLI

TURRIS – LATINA

VIRTUS FRANCAVILLA – AUDACE CERIGNOLA

18a Giornata

(17 Dic 2023 – 21 Apr 2024)

AUDACE CERIGNOLA – FOGGIA

AVELLINO – TARANTO

BRINDISI – PICERNO

CATANIA – SORRENTO

JUVE STABIA – VIRTUS FRANCAVILLA

LATINA – BENEVENTO

MONOPOLI – CROTONE

MONTEROSI TUSCIA – TURRIS

POTENZA – ACR MESSINA

X – GIUGLIANO

19a Giornata

(23 Dic 2023 – 28 Apr 2024)

ACR MESSINA – MONOPOLI

BENEVENTO – CATANIA

CROTONE – AVELLINO

FOGGIA – MONTEROSI TUSCIA

GIUGLIANO – AUDACE CERIGNOLA

PICERNO – JUVE STABIA

SORRENTO – X

TARANTO – LATINA

TURRIS – BRINDISI

VIRTUS FRANCAVILLA – POTENZA

