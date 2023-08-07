Serie C, calendari: subito derby Taranto-Foggia, alla 15a Brindisi-Virtus Francavilla

La Lega Pro ha appena reso noti i calendari del girone C della Serie C: domenica 3 settembre subito il primo derby tutto pugliese tra Taranto e Foggia. Il neorpomosso Brindisi, invece, esordirà in trasferta a Potenza; il Cerignola ospiterà tra le mura amiche il Messina mentre la Virtus Francavilla partirà davanti al proprio pubblico contro il Picerno. Giocherà in trasferta, invece, il Monopoli, con avversario ancora da definire.
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1a Giornata
(3 Set 2023 – 7 Gen 2024)
AUDACE CERIGNOLA – ACR MESSINA
AVELLINO – LATINA
CATANIA – CROTONE
GIUGLIANO – SORRENTO
MONTEROSI TUSCIA – JUVE STABIA
POTENZA – BRINDISI
TARANTO – FOGGIA
TURRIS – BENEVENTO
VIRTUS FRANCAVILLA – PICERNO
X – MONOPOLI
2a Giornata
(10 Set 2023 – 14 Gen 2024)
ACR MESSINA – X
BENEVENTO – VIRTUS FRANCAVILLA
BRINDISI – CATANIA
CROTONE – TURRIS
FOGGIA – GIUGLIANO
JUVE STABIA – AVELLINO
LATINA – POTENZA
MONOPOLI – MONTEROSI TUSCIA
PICERNO – TARANTO
SORRENTO – AUDACE CERIGNOLA
3a Giornata
(17 Set 2023 – 21 Gen 2024)
AUDACE CERIGNOLA – BRINDISI
AVELLINO – FOGGIA
CATANIA – PICERNO
GIUGLIANO – JUVE STABIA
MONTEROSI TUSCIA – LATINA
POTENZA – MONOPOLI
TARANTO – ACR MESSINA
TURRIS – SORRENTO
VIRTUS FRANCAVILLA – CROTONE
X – BENEVENTO
4a Giornata
(20 Set 2023 – 28 Gen 2024)
ACR MESSINA – TURRIS
BENEVENTO – TARANTO
BRINDISI – MONTEROSI TUSCIA
CROTONE – AUDACE CERIGNOLA
FOGGIA -VIRTUS FRANCAVILLA
JUVE STABIA – POTENZA
LATINA – X
MONOPOLI – CATANIA
PICERNO – GIUGLIANO
SORRENTO – AVELLINO
5a Giornata
(24 Set 2023 – 4 Feb 2024)
AUDACE CERIGNOLA – JUVE STABIA
AVELLINO – MONOPOLI
BRINDISI – BENEVENTO
CATANIA – FOGGIA
CROTONE – SORRENTO
GIUGLIANO – LATINA
MONTEROSI TUSCIA – TARANTO
POTENZA – X
TURRIS – PICERNO
VIRTUS FRANCAVILLA – ACR MESSINA
6a Giornata
(1 Ott 2023 – 11 Feb 2024)
ACR MESSINA -AVELLINO
BENEVENTO -CROTONE
FOGGIA -TURRIS
JUVE STABIA -MONOPOLI
LATINA -BRINDISI
PICERNO -SORRENTO
POTENZA -MONTEROSI TUSCIA
TARANTO -AUDACE CERIGNOLA
VIRTUS FRANCAVILLA -GIUGLIANO
X -CATANIA
7a Giornata
(8 Ott 2023 – 14 Feb 2024)
AUDACE CERIGNOLA – BENEVENTO
AVELLINO – POTENZA
BRINDISI – JUVE STABIA
CATANIA – LATINA
CROTONE – PICERNO
GIUGLIANO – TARANTO
MONOPOLI – FOGGIA
MONTEROSI TUSCIA – X
SORRENTO – ACR MESSINA
TURRIS – VIRTUS FRANCAVILLA
8a Giornata
(15 Ott 2023 – 18 Feb 2024)
ACR MESSINA – GIUGLIANO
BENEVENTO – PICERNO
FOGGIA – BRINDISI
JUVE STABIA – CATANIA
LATINA – MONOPOLI
MONTEROSI TUSCIA – AUDACE CERIGNOLA
POTENZA – TURRIS
TARANTO – CROTONE
VIRTUS FRANCAVILLA – SORRENTO
X – AVELLINO
9a Giornata
(22 Ott 2023 – 25 Feb 2024)
AUDACE CERIGNOLA – LATINA
AVELLINO – MONTEROSI TUSCIA
BRINDISI – X
CATANIA – TARANTO
CROTONE – FOGGIA
GIUGLIANO – POTENZA
MONOPOLI – VIRTUS FRANCAVILLA
PICERNO – ACR MESSINA
SORRENTO – BENEVENTO
TURRIS – JUVE STABIA
10a Giornata
(25 Ott 2023 – 3 Mar 2024)
ACR MESSINA – BRINDISI
AVELLINO – AUDACE CERIGNOLA
FOGGIA – BENEVENTO
GIUGLIANO – CROTONE
LATINA – VIRTUS FRANCAVILLA
MONOPOLI – PICERNO
MONTEROSI TUSCIA – CATANIA
POTENZA – SORRENTO
TARANTO – TURRIS
X – JUVE STABIA
11a Giornata
(29 Ott 2023 – 6 Mar 2024)
AUDACE CERIGNOLA -X
BENEVENTO -POTENZA
BRINDISI -MONOPOLI
CATANIA -AVELLINO
CROTONE -ACR MESSINA
JUVE STABIA -LATINA
PICERNO -FOGGIA
SORRENTO -MONTEROSI TUSCIA
TURRIS -GIUGLIANO
VIRTUS FRANCAVILLA -TARANTO
12a Giornata
(5 Nov 2023 – 10 Mar 2024)
ACR MESSINA – BENEVENTO
AVELLINO – VIRTUS FRANCAVILLA
FOGGIA – SORRENTO
GIUGLIANO – BRINDISI
LATINA – CROTONE
MONOPOLI – AUDACE CERIGNOLA
MONTEROSI TUSCIA – PICERNO
POTENZA – CATANIA
TARANTO – JUVE STABIA
X – TURRIS
13a Giornata
(12 Nov 2023 – 17 Mar 2024)
ACR MESSINA – LATINA
AUDACE CERIGNOLA – CATANIA
BENEVENTO – GIUGLIANO
BRINDISI – AVELLINO
CROTONE – MONTEROSI TUSCIA
JUVE STABIA – FOGGIA
PICERNO – POTENZA
SORRENTO – TARANTO
TURRIS – MONOPOLI
VIRTUS FRANCAVILLA – X
14a Giornata
(19 Nov 2023 – 24 Mar 2024)
AVELLINO – GIUGLIANO
CATANIA – TURRIS
FOGGIA – ACR MESSINA
JUVE STABIA – SORRENTO
LATINA – PICERNO
MONOPOLI – BENEVENTO
MONTEROSI TUSCIA – VIRTUS FRANCAVILLA
POTENZA – AUDACE CERIGNOLA
TARANTO – BRINDISI
X – CROTONE
15a Giornata
(26 Nov 2023 – 30 Mar 2024)
ACR MESSINA – JUVE STABIA
BENEVENTO – MONTEROSI TUSCIA
CROTONE – POTENZA
FOGGIA – LATINA
GIUGLIANO – CATANIA
PICERNO – AVELLINO
SORRENTO – MONOPOLI
TARANTO – X
TURRIS – AUDACE CERIGNOLA
VIRTUS FRANCAVILLA – BRINDISI
16a Giornata
(3 Dic 2023 – 7 Apr 2024)
AUDACE CERIGNOLA -PICERNO
AVELLINO -TURRIS
BRINDISI -CROTONE
CATANIA -VIRTUS FRANCAVILLA
JUVE STABIA -BENEVENTO
LATINA -SORRENTO
MONOPOLI -GIUGLIANO
MONTEROSI TUSCIA -ACR MESSINA
POTENZA -TARANTO
X -FOGGIA
17a Giornata
(10 Dic 2023 – 14 Apr 2024)
ACR MESSINA – CATANIA
BENEVENTO – AVELLINO
CROTONE – JUVE STABIA
FOGGIA – POTENZA
GIUGLIANO – MONTEROSI TUSCIA
PICERNO – X
SORRENTO – BRINDISI
TARANTO – MONOPOLI
TURRIS – LATINA
VIRTUS FRANCAVILLA – AUDACE CERIGNOLA
18a Giornata
(17 Dic 2023 – 21 Apr 2024)
AUDACE CERIGNOLA – FOGGIA
AVELLINO – TARANTO
BRINDISI – PICERNO
CATANIA – SORRENTO
JUVE STABIA – VIRTUS FRANCAVILLA
LATINA – BENEVENTO
MONOPOLI – CROTONE
MONTEROSI TUSCIA – TURRIS
POTENZA – ACR MESSINA
X – GIUGLIANO
19a Giornata
(23 Dic 2023 – 28 Apr 2024)
ACR MESSINA – MONOPOLI
BENEVENTO – CATANIA
CROTONE – AVELLINO
FOGGIA – MONTEROSI TUSCIA
GIUGLIANO – AUDACE CERIGNOLA
PICERNO – JUVE STABIA
SORRENTO – X
TARANTO – LATINA
TURRIS – BRINDISI
VIRTUS FRANCAVILLA – POTENZA
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