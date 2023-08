Foggia, trattativa con il Catanzaro per Riccardo Gatti

FOGGIA – La buona prova offerta contro il Catanzaro nel primo turno di Coppa Italia da coraggio al Foggia in vista di una stagione ufficiale che prenderà il via tra quasi un mese.

Il mercato ha visto per ora arrivare il portiere Cucchietti dalla Lucchese, l’esterno Antonacci dal Nardò, il difensore Di Modugno dal Brindisi, i centrocampisti Martini dall’Inter e Marino dalla Fidelis Andria via Lazio, proprietaria del cartellino. Le attenzioni della società si concentrano adesso sulla difesa dove il solo Papazov è il centrale di ruolo. L’ultima indiscrezione di mercato porta a Riccardo Gatti, difensore classe 1997 in forza al Catanzaro. Il giocatore ha già giocato in Puglia, dove ha vestito la maglia nel Monopoli nella stagione 2018/2019, prima di approdare a Fano, Reggiana e, infine, Catanzaro. Gatti sarebbe il primo tassello in una retroguardia che deve sostituire Di Pasquale, Kontek, Markic e Leo, che ha fatto il braccetto nella difesa a tre. Sul fronte societario, invece, nessuna novità. L’impressione è che si aspetti ottobre per la definizione del contenzioso con la Pintus e che poi si possano fare il prezzo della società che al momento appare davvero complicato valutare.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp