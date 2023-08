Bari, Edjouma arriva solo se la Steaua accetta il prestito. Si attendono novità a breve

Comincia finalmente la settimana che porta al debutto ufficiale in Coppa Italia. Il Bari scenderà in campo sabato prossimo alle ore 18 contro il Parma per testare la squadra che porterà al prossimo campionato di Serie B. L’ultimo test ha visto la squadra di Mignani segnare cinque al gol al Gravina, al momento la squadra più importante affrontata in un precampionato che non ha visto amichevoli di lusso. Il Bari arriverà molto probabilmente alla sfida contro i gialloblù senza quello che sarà il portiere titolare: Brenno non ha ancora firmato anche se l’accordo tra Bari e Gremio sembra in dirittura d’arrivo. Giovedì dovrebbe essere il giorno buono ma con il jet lag e un allenamento sulle spalle appare alquanto improbabile che il nuovo numero uno biancorosso possa già debuttare nel weekend. La difesa appare il reparto più rodato: Dorval sembra aver scavalcato Pucino nelle gerarchie, per il resto Vicari, Di Cesare e Ricci sono l’usato sicuro. A centrocampo sono stati proposti Bellomo, Maiello e Maita nel ruolo di mezzala sinistra in cui ha concluso lo scorso campionato. Le vere novità arrivano dall’attacco. Menez ha rifinito per l’ultimo arrivato Nasti, autore di un gol e per Cheddira, che a meno di offerte degli ultimi giorni partirà titolare. Il Bari, al momento, non ha avviato dialoghi con l’Hoffenheim, che avrebbe presentato un’offerta all’entourage del calciatore. Si continua a lavorare per Diaw, ma l’affare al momento non ha subito accelerate improvvise che potrebbero arrivare nel fine settimana. Capitolo Benedetti: il Bari attende la decisione della Samp che ha schierato il centrocampista per 20 minuti nell’ultima amichevole. Per Edjouma, invece, il Bari tratta solo per un prestito con diritto di riscatto. Se la Steaua accettasse le condizioni il giocatore sbarcherà a Bari.

