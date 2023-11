Virtus Francavilla, Magrì: “Il cambio in panchina ha responsabilizzato la squadra”

FRANCAVILLA F.NA – Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla, nel corso di Passione Biancazzurra in onda su Antenna Sud Extra ha fatto il punto sul momento dopo il derby vinto con il Brindisi: “Il cambio in panchina ha responsabilizzato i ragazzi, diciamo che la scossa c’è stata. Hanno dato tutto, sapevano che era una partita importante. Bravo Occhiuzzi, non mi aspettavo giocasse con il tridente subito in una sfida così delicata. I tifosi? Li ringrazio per il supporto, stanno aiutando la squadra a superare questo momento e poi la coreografia è stata bella ed emozionante”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp