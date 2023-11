Coppa Italia Serie D: accolto il ricorso della Fidelis Andria, il Casarano perde a tavolino

La notizia era nell’aria da diversi giorni, ma adesso può contare sul crisma dell’ufficialità: il Giudice Sportivo ribalta il verdetto del campo e assegna alla Fidelis Andria la vittoria a tavolino nel derby di Coppa Italia di Serie D contro il Casarano (in un match che era terminato 2-0 a favore dei rossoazzurri poco più di due settimane fa).

Accolto il ricorso presentato immediatamente dal club biancoazzurro: salentini puniti per aver regolarmente schierato Antonio D’Alena, centrocampista che in realtà non avrebbe potuto prendere parte all’incontro in quanto squalificato (la sua squalifica, rimediata nella scorsa stagione in Coppa Italia di Serie C con la maglia della Lucchese, non era infatti mai stata scontata). I federiciani accedono agli ottavi di finale, nel prossimo turno affronteranno la Cavese.

