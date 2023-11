Serie D, scontro diretto in ottica salvezza per Gravina e Gallipoli

In coda al girone H di Serie D ci sono ad oggi tre pugliesi. Gravina, Bitonto e Gallipoli, con appena 9 punti raccolti in 13 giornate, rappresentano al momento un triplo fanalino di coda per il raggruppamento, e ad una sola lunghezza c’è la Palmese. Quattro compagini che ironia della sorte si incroceranno proprio nel prossimo turno di campionato: il Bitonto sarà ospite in Campania, mentre al “Vicino” andrà in scena il derby tutto pugliese fra Gravina e Gallipoli.

Le due compagini che hanno tanto in comune, a partire dallo score: 2 vittorie, 3 pareggi ed 8 sconfitte per entrambe. Uguale è anche il numero di reti subite: 22, dato che rende le difese gialloblù e giallorosse fra le più vulnerabili dell’intera categoria, ma non le peggiori del girone (dove hanno fatto fino ad ora peggio Angri e Santa Maria). Gallipoli e Gravina hanno in comune anche l’aver cambiato allenatore a stagione in corso, con appena una settimana di differenza. Giovanni Cavallaro ha infatti preso il posto di Alessandro Carrozza sulla panchina dei salentini due settimane fa, mentre Pietro Infantino ha prelevato mister Raimondo Catalano pochi giorni prima dello scontro apulo-lucano con il Matera, gara che ha visto la squadra della Città dei Sassi imporsi per 3-1 in Basilicata. Di sicuro non una partenza sprint per nessuno dei due nuovi allenatori, ma la gara di domenica sarà da non sbagliare se si vorrà provare a sgattaiolare via dai bassifondi di una zona playout che inizia ad allungarsi proprio a discapito delle ultime.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp