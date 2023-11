Serie C | Foggia, Riccardi: “Noi da medio alta classifica. Casertana forte ma non imbattibile”

Il difensore del Foggia Davide Riccardi ha parlato questo pomeriggio in conferenza stampa toccando diversi punti.

CONTINUI CAMBI DI MODULO – Siamo tre le migliori difese del campionato. Lo spirito di adattamento è stata la nostra forza. Non posso dire che cambiare modulo ci possa penalizzare, delle volte ci ha portato benefici, noi facciamo quello che ci chiede il mister e ci adattiamo. Quest’anno è la prima volta che mi capita di cambiare così spesso modulo e io ovviamente faccio quello che mi viene chiesto senza alcun tipo di problema.

PROSSIMA SFIDA CON LA CASERTANA – “Solo la vittoria ti può tirare su di morale. La Casertana è una squadra di tutto rispetto, singolarmente molto forte. Noi veniamo da una sconfitta in casa e andiamo per portare a casa il bottino pieno. Abbiamo una settimana lunga per preparare al meglio la partita con la consapevolezza di dover fare punti. La Casertana è forte, davanti ha gente che fatto la Serie B. Dal canto nostro dobbiamo fare quel filotto di vittorie che ci dia tranquillità. Ci sono partite per provarci. La Casertana è forte ma non imbattibile”.

PROSPETTIVE – “Non guardo la classifica, sulla carta squadre costruite per vincere perdono con squadre meno blasonate. Per quanto riguarda noi non avendo ancora messo l’impronta vera non ci siamo ancora sbloccati. Penso che potemmo arrivare tranquillamente in una posizione di medio-alta classifica”.

