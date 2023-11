Cerignola, al “Monterisi” arriva la “bestia nera” Picerno

CERIGNOLA – No, Cerignola-Picerno non è mai una sfida banale. Va bene la classifica, è sicuramente l’argomento di maggior interesse per chi domenica sera assisterà al match del “Monterisi”, ma per gli ofantini la leonessa rossoblù rappresenta una vera e propria bestia nera.

Tutto comincia nella lontana stagione 2018/2019, annata in cui gli appassionati del calcio dilettantistico assistono all’exploit di un piccolo grande Picerno, capace di dominare e vincere il tostissimo Girone H. Ai danni di chi? Proprio del Cerignola. I lucani risultano un osso duro già nella stagione precedente con due pareggi, ma è il Picerno di Giacomarro ad aprire un trend spiacevole per i pugliesi, vincendo al “Monterisi” in Coppa Italia prima di quel 17 dicembre 2018, quando l’Audace arriva al “Curcio” per prendersi la vetta, occupata a sorpresa proprio dai rossoblù, capaci però di mantenere immutato lo status quo con un secco 4-1 che preannuncia l’esito di un lungo e combattutissimo campionato. Le due squadre si ritrovano due stagioni dopo, in seguito alla retrocessione a tavolino inflitta al Picerno dalla giustizia sportiva. Gli ofantini si vendicano, restituendo al “Monterisi” il 4-1 di due anni prima, ciò però non bastò a fermare la corsa degli uomini di Palo verso un immediato ritorno in Serie C.

Picerno e Cerignola si ritrovano tra i professionisti due anni dopo, con i lucani abili a confermarsi bestia nera mettendo in seria difficoltà la matricola terribile guidata da Pazienza. Soltanto un gol di Achik a tempo scaduto evita la sconfitta interna in una delle peggiori gare giocate dal Cerignola in campionato. Si può dire lo stesso della gara di ritorno, Esposito e compagni non hanno pietà: 2-0 secco sul rettangolo verde del “Curcio”, stregato per i gialloblù. Domenica sera la squadra di Tisci riceve un Picerno lanciatissimo ed attualmente secondo in classifica, una ghiotta chance per annullare questa maledizione e svoltare un rendimento finora troppo incostante.

