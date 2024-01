FRANCAVILLA F.NA – Alberto Villa potrebbe ripartire dal Trentino-Alto Adige. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, infatti, l’ex tecnico della Virtus Francavilla – esonerato lo scorso 20 novembre e ancora sotto contratto con i biancazzurri – avrebbe concrete possibilità di tornare in panchina da subito. Sulle sue tracce è piombato il Trento, quattordicesima forza del girone A di Serie C, che nelle prossime ore incontrerà il tecnico di Soresina alla ricerca di un accordo: sembrerebbe essere una volata a due per sostituire Tedino.

