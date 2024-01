US Lecce, Gendrey: “I francesi portano bene al Lecce”

Lecce – Valentin Gendrey dopo il primo gol realizzato in maglia giallorossa si dice contento ma avrebbe comunque preferito vincere contro il Cagliari: “Sono contentissimo del mio primo gol dopo novanta partite col Lecce ma ovviamente dopo la prestazione offerta avrei preferito vincere uno scontro diretto”. “Sono contento che il mister mi ha sempre dato fiducia, fiducia che ho provato a ricambiare sul campo”. Parla poi dell’asse francese a Lecce sin dallo scorso anno con la presenza anche di Umtiti: “Evidentemente i francesi portano bene a Lecce; scherzi a parte a me Corvino ha preso dopo una stagione in B in Francia quindi è stato bravo lui a trovarmi”.

Si parla poi del prossimo impegno contro la Lazio: “Loro sono una squadra forte dovremo metterci davvero tanto impegno perché sono una squadra tosta, quindi dobbiamo essere cattivi e concentrati” – “Per quanto riguarda il nostro andamento fuori casa dobbiamo solo prestare più attenzione, la vittoria arriverà”.

