Cerignola, Sosa nel mirino di tre club pugliesi

Il Cerignola potrebbe rivedere qualcosa in attacco in questo mercato di riparazione. Tra i calciatori che potrebbero lasciare il club c’è Franco Sosa sul quale, stando ad indiscrezioni raccolte da Antenna Sud c’è l’interesse di Virtus Francavilla e Monopoli in C e del Casarano in Serie D.

