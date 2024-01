Virtus Francavilla, nel mirino di Lauriola spunta Agostinelli

FRANCAVILLA F.NA – Gli occhi della Virtus Francavilla su Vittorio Agostinelli. È uno dei profili individuati dal neo-diesse Matteo Lauriola per potenziare il reparto offensivo a disposizione di Roberto Occhiuzzi. Classe 2002, nativo di Monopoli, è attualmente in forza al Lecco ma a titolo temporaneo dalla Fiorentina. Fin qui ha collezionato appena due presenze in Serie B per una mezz’oretta complessiva. In passato ha indossato le maglie di Cosenza e Reggina, è sbocciato nel settore giovanile viola e in quello della Roma: si tratta di un trequartista, che può agire anche da mezzala o eventualmente esterno. Primi contatti.

